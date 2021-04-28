黑偉機械有限公司28日下午舉辦救護車捐贈典禮，董事長林明賜表示，公司成立將近30年，一直以來都有捐贈消防隊救護車的念頭，28日正式贈予大園消防分隊耗資近350萬的救護車，期盼能藉此善舉拋磚引玉，引起更多人、更多企業對公益活動的共鳴。

林明賜曾擔任義消顧問，因父親身為在地大園人，公司成立了將近30年的時間，體恤消防人員平時救火救災的辛勞，欣賞隊員們面對疫情時勇敢向前、無所畏懼的精神，期盼透過捐助救護來盡一份心力，也為消防弟兄加油打氣，未來公司因航空城徵收計畫將遷移至桃科園區，這是第一次捐救護車，未來也會持續竭盡全力為社會貢獻。

該價值350萬的救護車內建結合多項監測儀器，包括血壓、血氧、12導程及ETCO2等，減少攜帶多項器材困擾，重量也減少將近一半，同時可直接透wifi進行資料傳輸，機身防護等級達IP55，接近完全防水防塵，且電擊前充電時間極短，可大幅減少CPR中段時間。

桃園市消防局表示，大園轄區幅員廣大，更有桃園國際機場、高鐵站及大園交流道等多項重要交通設施座落於此，為桃園市交通重要樞紐，為能負擔龐大的救護案件，使患者能得到最妥善的處置與及時送醫，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備器材及新穎救護車，黑偉機械有限公司捐贈大園消防分隊1輛救護車，對社會的付出及貢獻功不可沒。

(中時 )