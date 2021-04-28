華航機師染疫情況擴大，近日接連有本土確診案例，行政院長蘇貞昌今在臉書表示，中央和地方的防疫同仁持續執行疫調、追蹤，部立桃園醫院的防疫團隊也已經進駐華航園區，並將以專案協助機組人員施打疫苗。

蘇貞昌指出，近日發生航空機師和機師的家人染疫的情形，中央和地方的防疫同仁也持續執行疫調、追蹤。指揮中心調查指出，COVID-19在社區傳播的風險很低，但為求謹慎，政府仍以最嚴謹的防疫措施因應。

蘇貞昌說，指揮中心除會持續調查個案活動史、針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況、保護其周邊的親友，也會專案協助機組人員盡快施打疫苗。

蘇貞昌提到，來自部立桃園醫院的防疫團隊已經進駐華航園區，在防疫的關鍵時刻，請國人同胞不要掉以輕心。勤洗手、戴口罩，配合防疫，注意指揮中心公布的訊息，最重要的是，不要傳遞來路不明的訊息。

(中時 )