季節交替時天氣變化大，一不小心著涼就會感冒生病。《靈匣網》近日發文點名生肖虎、雞、豬和龍，這4個生肖在今年春末夏初的時節，健康很容易出狀況，其中像是屬虎的人因為工作量變大，作息也跟著不正常，導致睡眠受到影響、眼睛也容易乾澀；另外屬雞的人在喉嚨、呼吸道部分也可能因天氣變化受到影響。

1、生肖虎

你們的健康和作息有很大關聯，可能這一陣子工作量變大，常常需要加班，回家後因為想要放鬆而繼續滑手機、看電視，導致難以入睡或腦神經衰弱的問題出現。建議你們可以在睡前2小時洗個熱水澡放鬆，會比較容易睡著，眼睛乾澀的時候也可以用熱毛巾熱敷，舒緩、降低眼睛疲勞。

2、生肖雞

春末夏初這段期間如果遇到喉嚨癢、呼吸的問題，千萬不能輕忽，季節更替讓你們的喉嚨變得敏感，常因為天氣、空氣、濕氣等因素產生喉嚨癢、想咳嗽的狀況，如果曾有相關舊疾，也有機會復發。另外，平時要多喝水，不要憋尿，否則腎臟或泌尿道的疾病就可能找上你們！

3、生肖豬

最近可能因為壓力增大、被煩心事纏身，讓你們只能靠著吃美食來排解，再加上你們是個天生美食家，就更難以忌口，各種美味的食物都被你們吃下肚，短時間內可能還沒感覺，但一個月過後站上體重機，你們肯定會被驚人的數字嚇一大跳。建議你們除了吃美食以外，也要尋找其他健康又可以排解壓力的方法。

4、生肖龍

你們很容易因為姿勢不良或氣血不順，造成背部、脊椎出狀況，有腰酸背痛的情形；再者，還需重視心臟、高血壓的問題，如果對咖啡因敏感者，就盡量少喝咖啡、茶類飲品，避免心悸發生；最後，牙齒、牙齦等口腔衛生也要注意維持，你們很容易蛀牙，或因為上火導致牙齦浮腫發炎。

(中時新聞網)