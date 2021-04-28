華新醫材董事長鄭永柱（左）贈送匾額感謝童醫院院長歐宴泉（右）。（王文吉攝）

鄭女士（左）與兒子贈送花束感謝童醫院副院長鄭伯智（中）。（王文吉攝）

「華新醫材」董事長鄭永柱近年飽受頻尿困擾，去年忙於生產防疫口罩，拖到今年腹部疼痛鼓脹，就醫確診兩側腹股溝疝氣。鄭永柱接受童醫院達文西兩側腹股溝疝氣修補暨根治性攝護腺切除手術，術後檢體驗出癌細胞，1次解決3種疾病，他呼籲男性勇於治療攝護腺問題。

童醫院創院50年，運用達文西進行手術已近9年，手術執行量超過300例，因應民眾對於精準與微創醫療的需求，4月再斥資1億元引進1台「第四代達文西機械手臂手術系統」，成為中部唯一擁有2台最新型達文西手臂手術系統的醫院，除讓病人縮短等待手術時間，並使2組醫療團隊可以同時間執行手術。

高齡73歲的鄭永柱鄭說，自己年事漸高，經常每小時就要解尿1次，除有攝護腺肥大，去年更發現攝護腺篩檢指數偏高，但身為口罩國家隊的一員，就先忙於生產防疫口罩，拖到今年因為腹部疼痛鼓脹，到童醫院經歐宴泉院長看診檢查後，確診兩側腹股溝疝氣。

鄭永柱接受歐宴泉建議及時進行根除性切除攝護腺，避免癌細胞增生，術後隔日即可下床，恢復良好，住院3天即出院返家休養。鄭永柱感謝醫護團隊的照護，讓他順利並快速地恢復健康，並呼籲50歲以上的男性，或有攝護腺家族史的40歲以上男性每年進行1次PSA檢查。

68歲鄭女士因二尖瓣膜閉鎖不全而導致肺水腫，出現喘、無法平躺情況，至鄰近醫院檢查後轉診到童綜合醫院，因患者與家屬都很擔憂開心手術需要剖胸鋸骨，經鄭伯智副院長進行達文西心臟瓣膜人工置換手術，術後恢復良好，住院一周即返家休養。

心臟外科權威鄭伯智指出，運用達文西機械手臂來行心臟手術，可用以微創方式讓手術傷口降至最小，避免傳統剖胸鋸骨的手術方式，讓患者減少痛苦，並因出血少、復原快等優點，也能讓病人儘早回復到正常生活中。

泌尿科達文西手術權威歐宴泉在2017年到童醫院服務，整合泌尿科、腫瘤科等相關醫療團隊成立泌尿腫瘤中心，幫助無數病人對抗泌尿疾病，個人執行達文西手術量也超過300例。今年更有心臟外科達文西手術權威鄭伯智教授加入，提供專業醫療技術來進行開心手術，也讓中部民眾手術不用再南北奔波。

總院長童敏哲表示，童醫院2013年引進「第三代達文西機械手臂手術系統」，並於2017年採用最新「第四代達文西機械手臂手術系統」，成為中部最早啟用新一代機型的醫院；今年再度引進1台「第四代」的機型，也成為中部唯一擁有兩台最新型第四代達文西手臂手術系統Xi的醫院，透過世界級的醫療儀器加上各科醫護團隊，對疾病做最好的治療。

(中時 )