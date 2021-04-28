大陸微博ID「一個熱愛學習的男孩」近日發表了名為《神奈氚衝浪裏》的二次創作作品，暗諷日本政府欲在2年後排放核廢水的政策。大陸外交部發言人趙立堅於26日轉發這幅改編畫作，並附上文字敘述，「如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核污染水問題。」引發日本議員抗議。

趙立堅的推特轉發了兩幅畫作加以對比，一幅是日本名畫《神奈川衝浪裏》，另一幅是大陸90後插畫師在原畫基礎上二次創作而來的《神奈氚衝浪裏》。

大陸插畫師新創作的《神奈氚衝浪裏》喻意白色的浪花化作人類畸形的手指，搏擊風浪的船員成了傾倒核廢水的罪人，巍峨的富士山變爲核電站的煙囪。該畫目的意在諷刺日本政府。

在趙立堅於推特上發出這兩幅畫作後，日本參議院議員佐藤正久於27日在推特上發文表示：「以污染日本傳統文化的方式來表達對處理核污水的抗議，無論如何都是不可接受的。日本政府也必須提出嚴正抗議。」

但在佐藤正久發文後，趙立堅反而換下了此前置頂的烏合麒麟控訴澳軍濫殺阿富汗平民的諷刺漫畫圖，將最新諷刺日本傾倒核廢水的兩幅畫作的新推文置頂。

(旺報 )