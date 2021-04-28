聯發科（2454）第一季財報出爐，單季稅後淨利繳出年成長344.1％至257.77億元的歷史新高成績單，每股淨利達16.21元，聯發科預期第二季合併營收將可望季成長10～18％至1,188～1,275億元，代表業績將可望續創新高水準。同時，聯發科將上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44～46％。

聯發科公告第一季財報，單季合併營收為1,080.33億元、季增12.1％、年成長77.5％，毛利率達44.9％、季增0.4個百分點，稅後淨利達257.77億元、季增72.3％、年增344.1％，創下單季歷史新高，每股淨利16.21元。

聯發科指出，第一季營運成長主要受惠於5G智慧型手機與WiFi 6市占率增加，以及各類消費性電子如Chromebook、物聯網產品與電視等相關產品銷售提升。

針對第二季營運展望，聯發科持續看好，5G智慧手機晶片、電源管理IC及ASIC等產品銷售衝刺。針對第二季財測，以新台幣兌美元匯率28.2元兌1美元計算，預期第二季合併營收將可望季成長10～18％至，毛利率將落在43.5～46.5％之間。

對於2021年全年，聯發科指出，基於健康的終端市場需求及主要客戶的導入狀況，我們較三個月前，看到更強勁的成長動能。雖然產業整體仍受供貨限制影響，我們預期聯發科技的產能規劃可支持公司40％以上的營收成長目標。我們也同時提高全年的毛利目標至44～46％。

(工商 )