萬海航運搶高運價市場動作最積極，28日宣布將自今年5月中起，增闢亞洲－南美西航線（AS1）航線，成為該公司今年新開的第六條新航線，將配置10艘實裝約2,200箱（20呎櫃）船舶擔任定期巡航服務，一個來回共計70天。該航線目前市場每箱運價在7千美元上下，運費在成本價倍數以上。

萬海長期耕耘南美西岸航線，目前除了自己有派船的一條航線，還透過租用艙位提供另兩條航線服務，近期還經常派加班船營運，這次增闢的新航線，全部自營，估計在南美西岸可增加約三成運力。

沿線的靠港順序為：

高雄（Kaohsiung）-蛇口（Shekou）-寧波（Ningbo）-青島（Qingdao）-墨西哥的恩森那達（Ensenada）-哥斯達黎加的曼薩尼約（Manzanillo）-哥倫比亞的布埃納文圖拉（Buenaventura）-祕魯的卡亞俄（Callao）-智利的聖安東尼奧（San Antonio）-高雄（Kaohsiung）。

萬海表示，新航線可強化公司亞洲至拉丁美洲間航線佈局，不僅提供客戶更多的裝卸港選擇，且縮短運送時間，以順應客戶的運送需求。

(工商 )