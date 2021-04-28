日本資產家野崎幸助2018年死於毒品過量，死亡時77歲。由於他在死前3個月才剛迎娶當年22歲的嫩妻須藤早貴，警方經過3年調查，今天以殺人等罪嫌逮捕須藤。

日本讀賣新聞報導，野崎2018年5月在和歌山縣田邊市自宅沙發上死亡，縣警對遺體進行司法解剖時，從血液及胃等處驗出超過致死量的興奮劑成分，死因為急性興奮劑中毒。

不過，縣警並沒有從野崎遺體上發現任何針頭注射痕跡，所以懷疑是被某人從嘴巴餵食興奮劑，開始朝殺人嫌疑偵辦。

搜查相關人士說，發現遺體的是須藤和女傭人，但疑似被餵食興奮劑的時間帶只有須藤在家，所以將嫌犯鎖定須藤展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，警方在今天清晨5時過後，以殺人及違反「覺醒劑取締法」罪嫌，逮捕住在東京都品川區的25歲妻子須藤早貴。

進行調查的相關人士說，須藤在野崎死亡前，曾透過社群網站跟興奮劑賣家聯絡，兩人疑似曾在田邊市碰面。警方目前尚未說明須藤面對指控是否坦承犯行。

警方將進一步調查須藤取得興奮劑的管道，及如何讓野崎服用的詳細情況。

須藤出身札幌市，比野崎小55歲，是典型的「老夫少妻」。

野崎在2016年出版的自傳上說，自己是花了30億日圓在4000名美女身上的男人，跟西班牙誘惑多名女性的唐璜相似，因此被稱為「紀州的唐璜」。

根據自傳，野崎出身於和歌山縣田邊市，國中畢業後從上門推銷等工作開始經商，之後擴及金融業及不動產業，累積上億日圓資產。

野崎死前不久的2018年出版的「紀州的唐璜野望篇」一書中，曾介紹自己是前一年秋天在羽田機場跌倒時，受到當年21歲的須藤協助，兩人才會認識。

野崎和須藤在2018年2月結婚。須藤婚後住在東京都內的華廈，很少被看到現身野崎定居的和歌山縣田邊市。但野崎就在跟須藤結婚僅3個月後就離奇死亡，啟人疑竇。

一名曾出席葬禮等儀式的男性回想說，當時跟須藤說「老公過世一定很辛苦」，結果沒想到須藤竟然回說「並不會」，然後繼續滑手機，讓他覺得很奇怪。

(中央社)