譜瑞-KY(4966)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利13.13元，衝上歷史次高，毛利率更是達45.05%，展望第二季，譜瑞-KY看好營收可望持平或成長高個位數，另外，為鞏固產能，譜瑞-KY已和國內某晶圓代工廠簽訂保密條款，將有利於後續取得營運所需產能。

譜瑞-KY第一季合併營收為美金1.531億元，稅後淨利為美金3644萬元，除權後基本與稀釋每股稅後盈餘為美金0.46元、折合新台幣13.13元，改寫歷史次高，毛利率也受惠驅動晶片價調漲，單季毛利率衝上45.05%，不僅超出財測高標，也寫下近8年新高。

以美金計算，譜瑞-KY第一季合併營收季增加3.25%，較去年同期增加55.66%，第一季營業毛利為美金6900萬元，季增加6.87%，較去年同期增加57.17%。

半導體產能全球缺很大，譜瑞-KY今宣布，將與國內某大晶圓代工廠簽訂保密條款，主要內容為產能的支援和合作，將有利於後續取得營運所需產能，合作具體條件及細節仍待雙方討論。

展望第二季，譜瑞-KY預估單季合併營收落在美金1.525~1.675億元，相較第一季微幅衰退0.3%至季成長9.4%，合併毛利率落在42.5%~45.5%，合併營業費用為美金2950~3050萬元。

另外，譜瑞-KY董事會也通過股利案，每股擬配發現金股利12.61元。

(時報資訊)