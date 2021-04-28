記憶體模組廠宇瞻(8271)總經理張家騉表示，第二季傳統淡季表現相對不淡，工控事業續穩。目前業界缺料狀況持續，但供應鏈於第三季旺季前持續備料，公司也提高庫存金額至超過20億元，週轉天數達110至120天，皆達史上新高水準。

宇瞻總經理張家騉表示，目前動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供給都很緊，公司也努力備料，目前公司的備料水準已高於過去平均。

第一季底，宇瞻庫存水準是20億元，到目前已超過20億元；其中，工控應用存貨占6成、消費類產品占4成，工控中以DRAM占6成居多。

宇瞻目前訂單能見度至5月，第二季為傳統相對淡季，目前看來表現仍不淡；宇瞻總經理張家騉指出，開發工業電腦系統客戶是今年營運重點，將力求提高客戶採購；宇瞻目前在各領域已有687個客戶，今年目標達700個以上客戶。

另外，張家騉指出，消費性產品市場第一季需求暴增，市場庫存增多，加上產品價格揚升，可能影響短期需求較第一季疲弱，預期5、6月需求將可回溫。

宇瞻3月營收8.55億元，年增18.94%，單月淨利6700萬元，年增60.51%，單月每股淨利0.66元。第一季營收20.99億元，年增6.85%，淨利1.24億元，雖年減19.76%，仍為單季歷史第三高。

隨著第二季DRAM及NAND Flash價格續漲，有利公司毛利率比第一季上揚，法人估，公司本季營收相較第一季有撐，且獲利至少可持穩第一季。

(時報資訊)