國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會(DEMO Day)今日開幕，國家生技研究園區七大核心設施也將在本次DEMO Day首度開箱，中央研究院廖俊智院長，這次DEMO Day，除有提供上百個人才職缺的博覽會外，新創技術、資金及人才都會聚集在此，期望激盪出生醫生技解決方案。

生技中心董事長涂醒哲表示，新冠肺炎席捲全球，台灣在公衛、防疫能力和醫療水準均受各國高度肯定，但要落實政策理念，仍須「七分經濟，三分研發」，以「國家隊」的概念，聚焦最迫切的待解問題，同時積極向外拓展。此次DEMO Day正好讓生技中心與園區進駐單位共同打造完整生技發展聚落，讓園區未來培養出更多生技產業界的尖兵。

為期二日的DEMO Day由中研院生醫轉譯研究中心(轉譯中心)主辦，並邀請國內外生醫產業專業人士、天使投資人、創投業者及國際藥廠與會。轉譯中心主任吳漢忠說明，本次DEMO Day聚焦6大主題活動，讓與會者能一次掌握資金、技術、人才。包含：趨勢論壇、技術發表會、投資媒合會、國際媒合會、人才博覽會以及生醫新創成果展。

國家生技研究園區七大核心設施也將在本次DEMO Day首度開箱，如：全台最新型核磁共振自動上樣機器、高解析細胞分選儀器與先進蛋白體質譜儀等核心設施、具完整配備的活體動物核磁共振成像系統、台灣最完整的人體生物資料庫等。此外，園區內的「生醫新創加速基地行動辦公室」也正式啟用，提供國際廠商與生技商務服務業者行動辦公空間，來支援優秀新創計畫與團隊。

在創新技術發表及國際媒合會中，將揭示COVID-19檢測、細胞治療及精準醫療等上百項頂尖技術及研究，並邀請安進(Amgen)、台灣阿斯特捷利康(AstraZeneca)、台灣諾華(Novartis)、台灣武田(Takeda)四大跨國藥廠，台荷加速器(Tiger Accelerator)、SmartLab二大國際加速器與投資機構，以及藥華醫藥、英科智能、昱星生技、亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services)等一線公司投入；並舉辦生醫職涯發展論壇，邀請跨國藥廠主管、生醫新創公司創辦人、跨領域生醫以及專業獵人頭顧問分享職涯發展的選擇與經驗。

(時報資訊)