南光(1752)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。

南光實收資本額10.1億元，主要產品有注射液、錠劑、膠囊藥品，2020年稅前淨利2.24億元，每股稅後盈餘1.82元。

(時報資訊)

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