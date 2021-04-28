《證交所》南光送件申請上市 16:322021/04/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南光(1752)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。 南光實收資本額10.1億元，主要產品有注射液、錠劑、膠囊藥品，2020年稅前淨利2.24億元，每股稅後盈餘1.82元。 (時報資訊) #南光 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 股匯雙跌 新台幣收27.938元貶值3.3分 - 財經 中油證實查德2員工確診 總部16位全數隔離 探勘生產正常 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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