林金結。（黃福其攝）

中廣董事長趙少康下午到國民黨中常會發表「和平、奮鬥、救台灣」專題演講，多次強調國民黨會輸，都因為不團結。提案邀趙到中常會演講的中常委林金結則吐槽，國民黨第一次分裂造成敗選就是台北市長選舉，當時就是黃大洲與趙少康分裂導致。趙則說他的票比黃大洲高，若黃不選，他就贏了。

趙少康下午演講告一段落後，原本擬按「慣例」不公開問答，但因媒體眾多，在媒體要求及趙的意願下，黨主席江啟臣在趙演講後，直接裁示，因為媒體很多，移動不便，開放媒體在場聽常委提問，黨中央直播續進行。

中常委林金結第一個提問，他以「慷慨激昂，義憤填膺」八字形容趙少康的演講，隨即肯定趙少康是台灣少有的政治菁英，很可惜國民黨20幾年無法留住趙少康。

接著林金結開嗆說，指趙曾說很多中常委不具民意基礎、在大陸做生意，「剛好我是新北市議員，沒在大陸做生意」，因此特別表達立場。至於趙少康說要團結，國民黨第一次不團結，就是台北市長選舉，當時是國民黨提名黃大洲參選，趙脫黨參選，第二次就是親民黨主席宋楚瑜2000脫黨參選總統。

他說，如何凝聚高層團結，才是坐在前面這一排 (指黨務高層)當務之急要思考的。趙少康回國民黨，大家都歡迎，如果2022國民黨失敗就不用拿回2024，因此趙少康有什麼錦囊妙計，讓國民黨怎麼2022 年縣市長、縣市議員大獲全勝、議長都是國民黨，「若真的如此， 2024我第一個支持你選總統」。

趙少康回應林金結說，他跟黃大洲票數確實贏過民進黨的陳水扁十幾萬票，但他的票贏過黃大洲，所以黃不選，他就贏了，而且他當時是新黨，不是國民黨，知道那段歷史的就知道當時的總統李登輝是台獨，如果不是當時他揭穿李登輝的台獨時間表，說不定李就做到了，而且李後來組台聯黨，證明他有遠見。

趙少康也說，他過去選舉是挺會操盤的，新黨沒錢、沒人，還當選21位立委46位代，當時他在台北縣選立委的票最高，可以當選8位立委當選。

林金結聞言在台下反問趙，讓很多人沒當選；趙則回嗆，誰叫當時國民黨祕書長宋楚瑜不讓他報准參選，後來還要他的票算到國民黨不分區。

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(中時 )