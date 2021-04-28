台東縣海端鄉28日清晨發生連續6次地震，中央氣象局地震中心表示這些地震的特性是群震沒有主震且都是淺層，屬於未知的盲斷層，海端的地震群相當特殊，已長期追蹤。

海端鄉山區自28日清晨4時27分起，距離台東縣政府北偏西方的50公里左右，連續發生6起地震，其中第4起在6時10分，規模4.6，最大震度高雄市4級，其餘都在規模3.7至4.6之間，地震深度5公里。

中央氣象局地震中心課長邱俊達受訪時表示，地震中心長期觀察海端鄉地震的特性為群震，並無主震，都是短時間連續發生，且大部分是淺層地震，深度雖然不到10公里，但規模不會太大，都在3至5左右間，因為在深山無法精準調查，目前研判是個盲斷層。

據了解，海端鄉山區每隔一段時間就會出現連續地震，2016年2月18日從上午9時至10時，發生6次地震，其中9時9分規模5.1，9時18分規模4.7，利稻部落最大震度3級，當年的2月15日至18日，短短3天發生18次地震。中央氣象局地震中心對此表示，已注意到海端鄉地震群十分特殊，已長期追蹤。

公路總局關山工務段表示，地震後巡視南橫公路並未發現落石和坍方情況，而利稻村民邱強永表示，村民早已習慣利稻地震，剛好又在清晨時刻，不少人以為還在睡夢中，台東其他地區並未傳出災情。

(中時 )