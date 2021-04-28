重返藍營被說「外省人回來」！趙少康中常會怒拍桌 轟國民黨只會內鬥

中廣董事長趙少康今天應邀到國民黨中常會專題演講，他花了很大篇幅強力砲轟蔡政府執政只會愚民，且會將台灣帶向戰爭邊緣，但後半段話鋒一轉，痛批國民黨諸多問題，一度怒氣拍桌，指他這次回來被說成「外省人要回來」，民進黨搞省籍分化就算了，但國民黨也這樣搞。

趙少康今天以「和平、奮鬥、救台灣」為題向國民黨中常會報告，罵完民進黨執政荒腔走板的各種狀況後，反問「民進黨這麼爛，為何國民黨選舉還會輸？」

話鋒一轉，趙少康直言，國民黨太老、太保守，沒有新意、不接地氣，且已經在野，卻自以為還在執政，立法院沒剩下幾個戰將，38個立委都不同心，一個法案提出來，卻有38個不同的意見，他批評，民進黨少數時立法院聽民進黨的，佔多數時也聽民進黨的，這樣不對。

趙少康批評國民黨，左怕民進黨、右怕共產黨，不敢大聲說明自己的主張，過去吳敦義主席時代，他多次發簡訊建議聲援香港，最後只發新聞稿，人家講你親中不冤枉，使得年輕人與年長者都不支持國民黨。

趙少康說，民進黨給國民黨戴親中帽子，他是友好北京，但不必討好、卑躬屈膝，反之應平起平坐。隨後，他抨擊，國民黨到現在還在搞省籍分化，真是讓人生氣，他這次回來，就有人說「外省人要回來」，講到激動之處，趙氣憤地拍桌說，他生在台灣，喝台灣水，吃台灣米，將來也要死在台灣，民進黨搞省籍就算了，國民黨也要這樣搞？

趙少康強調，很多人跟他說一定要選黨主席，不然到時候黨機器動起來，他會很慘，現在很多人說不選2024，到時候都會變化，但他就偏不信邪，就是不選主席，到時候看看會怎麼樣。

趙少康指出，所以國民黨一定要團結，因為團結都不一定會贏，不團結一定會輸，2008年會贏是因為團結，2016、2020會輸都是因為不團結，且國民黨要檢討，是否以人民的心為心，要痛定思痛。而選舉要贏，人對、政策對了，就能選贏。

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(中時 )