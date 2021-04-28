大陸外交部發言人趙立堅28日主持例行記者會，趙立堅指出，一段時間以來，國際上關於新疆的客觀公正聲音越來越多。比如最近世界報業辛迪加網站刊發題為《對新疆種族滅絕的指控毫無根據》一文，明確指出美國所謂「新疆種族滅絕」的說法沒有證據，並稱，所謂「強迫少數民族採摘棉花」既是對新疆棉花的玷污，也是對新疆社會發展的污衊中傷。

日前新加坡《聯合早報》發表了一篇名為《關於新疆棉花的那點事》的評論文章，內容稱新疆存在「強迫勞動」的說法毫無根據。趙立堅表示，他有注意到該文章，文章的作者是一名曾在新疆工作生活10多年的教育諮詢業者，內容提到，所謂新疆「強迫勞動」的說法毫無根據，不僅荒謬也很無知。新疆在棉花採摘季節缺工少力，來自大陸其他省市的富餘勞動力紛紛來到新疆，協助棉農在採摘季節結束前高效保質完成採棉工作，棉農則給予他們優厚的報酬，這可以說是雙方互利共贏的安排。且隨著機械化的發展和普及，機器正逐漸取代人工，所謂「強迫少數民族採摘棉花」既是對新疆棉花的玷污，也是對新疆社會發展的污衊中傷。

趙立堅指出，一段時間以來，國際上關於新疆的客觀公正聲音越來越多。比如最近世界報業辛迪加網站刊發題為《對新疆種族滅絕的指控毫無根據》一文，明確指出美國所謂「新疆種族滅絕」的說法沒有證據。美國政府迄今沒有拿出任何事實證據，此外，美國國內法認定的種族滅絕，參照聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》包括殺戮、禁止生育等5種行為，但美國缺乏法理依據證明新疆存在上述行為。

趙立堅舉例說，挪威弗洛恩市前市長韋斯特比近日發表「認定新疆種族滅絕別有用心」的專題報告，對美國有關智庫報告的客觀性、真實性、嚴謹性逐條批駁。再比如，法國作家維瓦斯在《維吾爾族假新聞的終結》一書中，用自己兩次訪疆的親身經歷，證明各類新疆謠言純屬無稽之談。

趙立堅表示，他注意到，在巴基斯坦、埃及、馬來西亞等許多發展中國家，客觀公正的涉疆報導也越來越多。在西方媒體充斥著針對新疆抹黑污衊的大背景下，這些客觀公正介紹新疆的正義之聲的報導彌足珍貴，並稱，希望外國記者也能讀一讀這些書籍報告和文章，本著客觀公正的原則，自覺抵制那些涉疆謊言、謠言和虛假資訊，不要被偏見蒙蔽雙眼，用自己的筆和鏡頭去向世界說明新疆的事實和真相。

(中時 )