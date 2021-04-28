電影《頭七》開鏡記者會，任家萱Selina首度主演鬼片女主角。（陳俊吉攝）

任家萱（Selina）2010年赴上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》出意外遭火吻，至此之後就未擔綱影視作品要角。她暌違11年浴火重生，主演電影《頭七》登大銀幕就挑戰她最怕的鬼片題材，讓她身心格外挑戰。她28日出席新片開鏡記者會，笑道好姊妹Hebe「很想看我被嚇的樣子！」親妹妹任容萱也鼓勵她：「她在我還沒確認接演時，她想勸退我，因為太了解我，怕我壓力會很大，是一種關心啦。」

Selina透露接到邀約時，嚷嚷不敢看鬼片，怎麼可能接演，「拿到劇本不敢自己晚上在家看！」不過了解故事後，認為該片除恐怖元素外，也是一部有「內涵」的鬼片，是刺激她想要挑戰演出的關鍵因素，「我想挑戰的心太強烈了，在一股衝動之下，決定接演！」而她也被導演沈丹桂要求在演出前要看恐怖片《厲陰宅2》做功課，沒想到被她一口回絕，並想拖現場演員「小嘉玲」吳以涵、陳以文、高宇蓁、赫容一塊看片，「除非一家人陪我看，而且要陪我睡啊！不然會很緊張」。

Selina浴火重生接演鬼片《頭七》。（陳俊吉攝）

Selina恢復單身5年，感情狀態也頗受矚目，有週刊28日聲稱她與新任經紀人吳侯墀在多年前有段情，不過2人澄清非事實，並表示從沒交往過。問起現在經紀人從女生變男生後，接下來在鬼片拍攝現場會否因陽氣重而感到更安心？Selina苦笑道：「可是我助理也是女的啊，不過加上也有媽祖保庇，所以不會擔心啦！」她也準備祈福水晶防身，也請任爸要三不五時來探班，「因為任爸很正氣凜然！」

首次在大銀幕演出母親，Selina有無準備什麼妙招與飾演自己女兒的吳以涵相處？她表示會努力和吳以涵培養「姊妹情」，「我有看到她和母親的相處，如果我們可以像姊妹，就像他真實生活中的媽媽。」她也說：「我本身是小嘉玲的粉絲，看過她的劇印象深刻，佩服不已，第一次見面時，雖然還有一點害羞，但感覺她也是個「人來瘋」的人，跟我小時候很像！相信我們一定能培養好感情！」

鄧志鴻（左起）、高宇蓁、赫容、吳以涵、Selina、陳以文出席《頭七》開鏡記者會。（陳俊吉攝）

Selina是否有Ella請教當媽的技巧？她開玩笑說：「她媽媽當成這樣，誰要請教她。」接著吐嘲：「誰叫她要說要包場（電影）給鬼看！」吳以涵被問有沒有聽過Selina的歌曲，她直呼：「有啊！」還說得知對方要演媽媽時，「有點小興奮！」Selina在旁緩解她的緊張感，「妳是要講〈小幸運〉嗎？那是Hebe唷！」現場哄堂大笑。

此外，該片邀請高宇蓁特別演出，將飾演Selina的姐姐，透露從對方在女團時期就關注，喜歡聽對方的歌，笑喊2人第一次碰面就主動跟Selina 加Line好友培養姐妹情。高宇蓁自曝很愛看鬼片，甚至可以大膽到一個人到戲院看，被提議陪Selina一起看鬼片培養姊妹情，高宇蓁笑說：「我可能會先被她嚇到！」

高宇蓁（左）《頭七》片中和Selina飾演姐妹。（陳俊吉攝）

陳以文則表示自己也從未演過鬼片，但被劇本中的家人情感吸引，安慰Selina不要怕片場撞鬼的問題：「拍戲現場大家都專心工作，人也很多！」赫容也從未演過鬼片，但她分享父親過世後「頭七」回來的經歷，「燈一直閃，就感覺到爸爸回來了，但當下沒有恐懼感，因為是自己的父親。」

皮諾丘電影繼大賣鬼片《女鬼橋》後，2021年以台灣傳統習俗為題材，斥資4000萬籌拍恐怖鬼片《頭七》，劇組開鏡記者會在有影視媽祖保庇之稱的聖興天后宮舉辦，製作單位替眾演員準備平安符，祈求拍攝順利，更象徵電影票房勢如破竹，並將在5月中正式開鏡，明年上映。

(中時 )