面對就業市場瞬息萬變的挑戰，你擁有進入職場的關鍵能力嗎？想進入具發展前景的新興產業卻不知該如何入門？青年朋友們，照過來！勞動部勞動力發展署「產業新尖兵計畫」補助15至29歲待業青年最高10萬元訓練費用，想成為新世代未來人才就趁現在！

肺炎疫情加速產業創新腳步，數位健康、AI、5G 通訊、數位轉型…等數位科技應用發酵，資訊科技相關人才需求大增。發展署推動「產業新尖兵計畫」與經濟部、內政部及教育部攜手合作，由工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、台灣建築中心及各大專校院等開設符合未來產業需求的數位資訊、電子電機等五大領域課程，並提供最高10萬元訓練費用補助，有志於從事相關產業的青年，務必要把握參訓的好機會，對焦產業需求，加值職場競爭力！

於109年申請參加?產業新尖兵計畫?的承瀚君，大學畢業後與多數年輕人一樣對未來充滿徬徨與不安，從事連鎖速食店內外場工作一段時間後，經參加工研院辦理的?5G天線與射頻工程師人才養成班?，學到最新5G應用的關鍵技能，結訓後獲外商公司錄用，擔任產品測試工程師，順利於新興產業職涯發展邁出成功的第一步！

發展署指出，為減輕青年負擔，參加該計畫指定訓練課程且訓練費用在10萬元以下者，由發展署所屬分署直接將訓練費用撥付給訓練單位，青年無須繳費，結訓後再由訓練單位協助辦理經費核銷；另外，在110年6月30前參加該計畫1個月以上且每月達100小時的指定訓練課程，在訓練期間每月提供8,000元學習獎勵金，最高可領12個月！

有興趣參加的青年朋友歡迎至「產業新尖兵計畫網」查詢報名課程，發展署提醒青年申請前應登錄台灣就業通，並完成「我喜歡做的事」測驗，以瞭解個人興趣，釐清參訓需求。更多申請資訊歡迎電洽勞動力發展署所屬各分署

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