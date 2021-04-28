聯發科（2454）28日公告股利政策，將配發21元現金股利，且為回饋長期股東，並展現公司對營運前景的信心，決議額外加發四年總計超過1,000億元的特別現金股利。

股東在2021～2024年的4個派息年度，每年除了80％～85％配息率的經常性現金股利以外，將額外收到每股16元的特別現金股利，代表2021年領到的現金股利可望高達37元。

聯發科同時決議，考量公司對各類產品線競爭力與未來發展前景的信心，決議自今年起將經常性現金股利配息率從往年的60～70％提高到80～85％。

聯發科執行長蔡力行表示，聯發科技近年在各類產品線皆展現高度競爭力，掌握快速成長的5G、WiFi 6、ARM Computing及高階製程等關鍵技術，智慧家庭、智慧物聯網與電源管理業務也穩健增長，公司對營運前景及未來發展相當有信心，今年積極投入30億美金研發預算，在不影響未來投資與併購機會下，額外加發特別現金股利，與股東分享營運成果，並持續提高股東價值，回饋股東對聯發科技的長期支持。

(工商 )