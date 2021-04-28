六角國際揮軍信義商圈，「日出茶太全新概念店」融合旗下「日出茶太 ╳ 春上」招牌特色商品，信義威秀門市將於5月1日隆重開幕，並祭出限時限量優惠，自5月1日至5月7日凡購買人氣商品太極珍奶即可獲得春上Mini原味蛋糕一個。此外，集團旗下美式越南料理「美利河Merry Pho」鎖定信義區喜好異國美食料理的人士，也將於5月1日正式插旗微風南山，引爆信義區上班族與血拼族最新用餐熱點。

「日出茶太全新概念店」以姐妹品牌「春上布丁蛋糕」為靈感，匠心打造創意「春上布丁蛋糕奶茶」，將日出茶太長年熱銷的珍珠奶茶增添布丁蛋糕風味，拌入高速攪打的布丁蛋糕風味的低溫鮮奶油，再加入自製布丁，每口都能體驗Q彈黑珍珠、滑順布丁與濃郁奶茶交織獨特多層次創新口感，以「甜點飲料化」概念顛覆傳統珍奶的既定印象。

此外，看好「獨身經濟」手搖飲與甜點的互惠效益，新概念店能同時品嘗超高人氣春上布丁蛋糕，限量獨售迷你版「春上Mini」蛋糕，使用優質雞蛋、奶油、麵粉及糖等簡單原料，打造單純、幸福的味道，除了原味、黑糖、巧克力口味外，並以日出茶太熱門飲品為靈感，推出兩款新口味：融合紅茶與厚奶的「厚奶茶」及療癒「香芋」兩種滋味，勢必擄獲人心。

六角旗下美式越南料理「美利河Merry Pho」展現美式融合的文化精神，為越式料理加入創新元素，品牌的靈魂湯頭，採用嚴選牛腹肉、牛大骨，再加入數十種密製中藥材與新鮮蔬果，以小火慢熬8小時以上，淬鍊出香醇濃郁的美利河銷魂高湯。

有別於一般越南河粉，美利河的麵條除傳統越式河粉外，也提供Q彈有嚼勁的台式米苔目選擇，台越融合新吃法，挑逗Pho控味蕾的每一顆細胞。除「招牌半生熟牛肉河粉」外，湯頭酸辣清爽開胃的「美越酸辣」系列、滿滿鮮蔬搭配的「越式烤肉」系列更是適合逐漸炎熱的天氣。

(中時 )