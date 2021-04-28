4月23日為世界書香日，新北市政府文化局也替新北市民推出「新北閱讀節」，特地選用空白填空的方式，規劃了「你用『』讀新北」特展，適逢新北市升格屆滿十年，此次新北閱讀節讓民眾能用自己的方式，閱讀出屬於自己的新北之美。4/23-5/2於新北市政府1樓展出的特展當中，可從各個生活角落感受閱讀新北，展出內容多元豐富，從人文百工發想，各式主題書屋、閱讀沙龍、親子互動與閱讀市集，並廣邀各界職人與藝術音樂表演，希望讓新北市民與全台民眾都能前往感受，並留下你用『』讀新北的足跡。

你用『』讀新北特展 顛覆你對新北的想像

新北市政府文化局於新北市府1樓展出「你用『』讀新北」特展，用六種主題描繪新北，其中包含「歷史」、「探索」、「多元」、「世代」、「生活」、「百工」推出主題選書、科技互動體驗區、特色閱讀體驗區、閱讀沙龍等相關閱讀展覽體驗。匯集新北各地豐富文化物產、在地百工職人、多元族群文化，透過互動式展覽體驗方式，將閱讀的想像延展到生活的每個角落，讓不同世代、不同領域、不同生命背景的人，分享彼此在這片土地上所留下的足跡，從過去、現在以及未來三個面向一起閱讀新北。對此參與演出與擔任閱讀沙龍主講者的音樂詩人吳志寧也表示，他用『熱情』讀新北，希望邀請更多民眾來感受新北閱讀節的魅力。

你用『』讀新北的展4/23-5/2為期十天於新北市政府1樓展出。(圖/中時新聞網攝)

新北閱讀節系列活動豐富，自4/23-5/30活動不間斷，；4/23-5/2於新北市府舉辦「你用『』讀新北」特策展；4/21-5/19實際用雙腳感受新北，規劃出數條新北旅遊路線讓民眾一起「旅讀新北」。更多詳情請參考新北市政府文化局官網。

(中時新聞網)