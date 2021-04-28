從供應鏈中的消息來源稱，由於需求未能達到預期，蘋果不得不削減其AirPods無線耳機的產量，計劃產量削減25%-30%。

一位不願透露姓名的消息人士稱：「目前，AirPods的庫存和店內庫存水位都很高，需求不如預期的強勁。」

先前蘋果預計AirPods今年的生產總量為1.1億部，但現在將目標下調至7500-8500萬部。

在具有物流背景的蘋果執行長庫克（Tim Cook）的監督下，蘋果一直以消除供應鏈鬆散和減少不必要的庫存著稱。這並不是第一個大幅削減產量的產品：iPhone 12 mini也沒有達到預期，但是AirPods在前幾年的出色銷售使其更加令人驚訝。

日經新聞援引Counterpoint Research分析師的話說，預計到2021年無線耳機市場將成長三分之一。但是，蘋果正遭逢高階市場中三星等競爭對手的日益激烈的競爭。3C產品評鑑機構Tech Advisor對三星的Galaxy Buds +給了4.5星級評價，另一方面，低階的仿冒品和山寨產品激增。

Counterpoint的數據表明，AirPods的全球市佔率正在逐年下降，從2018年的60％，2019年的47％，再到去年的31％。

(中時新聞網)