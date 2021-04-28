用一道健康料理，傳遞愛！臺鹽已連續五年，贊助伊甸社會福利基金會身障就業服務計畫「鹽續幸福，礙有溫度」公益活動！為幫助身障青年自立生活，臺鹽公司陪伴身障青年製作母親節幸福料理，更贊助400瓶美味健康的「鮮選我塩麴」當作伊甸年度捐款贈品，吸引民眾加入守護身障朋友行列，讓愛延續！

目前國內每年有10萬名慢飛天使需要接受早期療育，而根據衛福部統計，2020年底全台領有身心障礙證明(手冊)者，共計119.7萬人，占總人口比率5.08％；伊甸基金會南區資源中心主任沈玉萍表示，小作所雖已發展中長期就業支持環境，但捐助不穩定，影響工作人員培育及服務計劃推動，急待社會挹注資源給予青年發揮空間，順利與社會接軌，感謝臺鹽公司多年以行動支持伊甸基金會，給予實際且直接的幫助，讓身障青年在職涯上有更多動力。

為落實企業回饋社會理念，把愛送進這群孩子心中，臺鹽總經理吳旭慧與副總陳世輝率領臺鹽同仁前往擔任一日企業志工，活動現場與數十名志工紛紛捲起衣袖巧扮料理師傅，教導他們用「鹽麴」製作熱騰騰的「幸福蒸蛋」，用「有健康概念的魔法調味料」料理媽媽的家常味、傳遞對家人的愛！

吳旭慧表示，感佩伊甸基金會支撐身障者的壓力與挑戰，臺鹽期望藉實際行動號召多方資源守護弱勢。今年以「鮮選我塩麴」作為捐款贈禮，呼籲民眾用健康料理愛家人、做公益，支持每一位身障青年在充裕資源中茁壯！

此外，為迎接母親節，「台鹽生技」把愛傳送各處，也推出「母親節感恩慶系列」驚喜獻禮，即日起至6月11日止購買台鹽綠迷雅全系列產品，會員點數2倍送；並推出夏季美白結合保濕系列保養品優惠組合，及精選保健品折扣專區！母親節活動期間另有多重滿額禮回饋。

同時，為集眾人之力，發揮更大影響力！伊甸基金會邀請民眾，加入守護身心障礙朋友的行列，凡每月捐款300元持續一年，或單筆捐款3600元者，即可獲贈限量「台鹽鮮選我塩麴」傳愛禮袋。

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