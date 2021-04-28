想好今年母親節要如何幫辛苦的媽媽慶祝母親節，慰勞她一整年的付出與辛勞嗎？祝福絕對是再多都不夠，從今日起至5月10日10:00止，快在媽媽與你同在的LINE聊天室為媽媽送上可愛的康乃馨吧！

LINE今(28)日在官方部落格宣布，2021年4月28日(三)10:00 到 2021年5月10日(一) 10:00，在LINE iOS與LINE電腦版中輸入任一組關鍵字「母親節」、「康乃馨」或「媽媽我愛妳」，就會啟動今年特別為母親們送上的LINE聊天室特效。

當你輸入指定關鍵字，聊天室的背景馬上就變成超療癒的粉紅色，母親節特派員熊大會獻上一朵比自己還高康乃馨，給媽咪一個大大的驚喜！千萬別吝嗇你的祝福，快向媽媽發送可愛的熊大與康乃馨祝福吧！

根據LINE說明，LINE iOS須在9.15.0以上，LINE電腦版(Windows與Mac)需在5.16.0以上，都可體驗今年度的母親節聊天室特效。就此來看，很可惜Android版本LINE用戶無法加入本次行列！事不宜遲，馬上開始規劃你的母親節企劃，為媽媽送上暖心的祝福吧！

(科技)