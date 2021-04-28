桃園機場捷運自2017年營運通車以來，在全體同仁共同努力之下，持續穩定、安全地營運，各項營運績效備受外界肯定，為了感謝員工對桃捷的付出與奉獻，桃捷於28日舉辦模範員工暨資深員工表揚典禮，並由桃園市長鄭文燦親自頒發獎座、獎狀和1萬元獎金，授獎員工的家人也親自到場共享榮耀及美好。

桃捷公司110年度模範員工，分別為行控中心控制工程師吳忻穎、票務中心助理工程師吳宜瑾、站務中心站長黃鑫民、車輛廠技術員郭豐榮、軌土廠領班方昭淵、維修管理暨研究發展組助理工程師林美伶、總務處助理工程師簡健育、人力資源處專員張瑜芬、財務處助理管理師詹欽翔、公共事務室助理管理師廖啟評等優秀員工。

桃園市長鄭文燦表示，桃捷公司的創立到通車花了非常久的時間，過程也相當的辛苦，目前仍算是一間年輕的公司，各方都還在累積經驗，雖然年輕但不懼怕挑戰，不少人員都考了許多的證照，各方面都相當充足，未來也會提升相關服務，提供人民更完善更安全的交通大眾運輸工具。

鄭文燦也提到，桃捷目前營運4年，創造了不可能的成績，營運高點到達8萬人，滿意度97％，以軌道同業的表現來看是非常好的，雖然去年遇到了疫情、機場管制，運量下跌至5萬人以下，累積了7.3億的虧損，目前交通部反應，因為中央的政策造成，希望能夠拆帳分擔，給予桃捷營運補貼，最終具體方案需要等新任交通部長上任拍板。

(中時 )