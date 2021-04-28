中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，台灣高等法院更二審今逆轉判辜仲諒無罪，辜仲諒發出四點聲明，除感謝台灣高等法院外，也堅信他自己及涉案員工沒有做出傷害中國信託的違法行為，並期盼這種爭議不需要再持續下去。

辜仲諒聲明如下：

1、首先非常感謝臺灣高等法院合議庭的法官仔細調查及審理這件十分複雜的案件，並於詳細查證後，確認辜先生等三位被告並沒有犯罪，而還被告等人一個清白。

2、辜先生深信包括他自己及涉案的同仁都沒有做過任何傷害中國信託的違法行為，這也是當初辜先生勇於返台投案的初衷。

3、過往超過10年以上的纏訟，有部分因素是因審檢辯各方的法律見解不同所導致。現最高法院已釐清該等法律適用的爭議，臺灣高等法院也是依據這種見解作成無罪判決，深切期盼這種爭議不需要再持續下去。

4、紅火案涉及結構債等衍生性金融商品交易與公司併購等複雜的商業知識，並非一般人所容易理解的，且過往因許多外行而負面的報導造成外界許多不必要的誤解，致使辜先生等被告必須屢屢費力在法庭中一再說明。期待外界不再以訛傳訛，使本件爭議能回歸及尊重司法判斷。

(中時 )