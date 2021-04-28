解放軍新型雙座版殲-20曝光

殲-20戰機雙座版備受矚目，據《兵工科技》雜誌報導，它能瞄準敵方電子裝備，並與無人機蜂群協同作戰

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，文章內指出，隨著技術進步，新版殲-20可望能執行更多任務，而後面的武器選擇員和操作員需要執行其中部分任務。文中強調，殲-20雙座戰機會出現，是由於「威龍」的任務多元化，加上中方需要戰力更強的戰機。

預料殲-20雙座版所裝備的，將是比解放軍其他雙座戰機更先進的電子設備。文中提及，對殲-20雙座戰機來說，執行電子干擾任務輕而易舉，因為它具備強大的供電能力，火控雷達和整體航空電子系統。

可想而知，前座駕駛將負責飛行，而後座人員將負責操縱電子戰裝備平台，使殲-20成為敵方電子裝備的夢魘。此外，後座人員也能操控支援的無人機隊。這些無人機可以作為吸引敵機或隱形戰機的誘餌。同時它們也能搜集情資，攻擊防空系統，並搶佔空優。

文內並指出，由於中方工程師在打造殲-10雙座戰機時累積了經驗，因此就技術上而言，研製殲-20雙座戰機是可行的。

(中時新聞網)