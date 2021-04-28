手機尚未普及化前，公共電話是民眾仰賴的聯絡方式之一，男星林志穎今（28日）貼出兩張印有自己肖像的電話卡，掀起一片回憶殺，就連女星曾寶儀也驚呼連連，網友笑說：「看來要拿出周慧敏的擋泥板才能一較高下了！」

林志穎28日中午透過社群平台PO出一張照片，搞笑地說道：「如果你用過這個電話卡，那代表我們是同年代的！」只見上面有隻手拿著兩張印有「小旋風時期」的電話卡，當時他頂著黑色旁分頭，身穿白色襯衫搭配紅色背心，對著鏡頭露齒笑，完全是典型的男偶像，如今看起來多了一份復古，也證明林志穎駐顏有術，46歲的凍齡外貌跟早年比起來沒有差太多。

貼文一出，立刻引爆時代的眼淚，女星曾寶儀驚呼：「天啊」林志穎笑回：「你別跑，你別說你沒用過」李明川則承認：「我不但用過，我還有收集」底下也吸引眾多網友蓋起「回憶殺」留言大樓，紛紛貼出以前蒐藏的明信片、電話卡和信紙等，「以前唸書時打給外島當兵的男友，每一張都還寫日期，20年過去了，我還留著」、「看到這張卡上面的打歌服，心裡馬上唱出：『不是每個戀曲都有美好回憶～』」、「當年新訓的時候拿來夾棉被線的利器」、「我是來自香港的，那時候我有過千張你的相片、POSTERS和雜誌書呢」、「以前有你圖像的閃卡是女生群的寶物啊」，也有網友看完這些舊照，忍不住大呼：「為什麼你凍齡我們沒有凍齡！」

(中時新聞網)