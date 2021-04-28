封測龍頭日月光投控(3711)今（28）日召開線上法說，集團預期2021年第二季封測業務以美元計價營收，季增率將與去年同期相當，毛利率略高於首季24.4％。電子代工（EMS）業務以美元計價營收將與去年第三季531.26億元相當，營益率將略低於去年全年3.8％。

法人推估，日月光投控第二季封測營收約季增5％、年增1成，EMS營收季增逾1成、年增逾3成，且封測毛利率及EMS營益率均可望優於首季及去年同期，使集團合併營收可望季增高個位數百分比、年增逾1成，毛利率可望同步續揚。

日月光投控表示，首季營運變動為常態表現，但封測業務受惠需求暢旺，營收首度繳出季成長，產品組合優化則帶動毛利率提升。EMS業務因步入季節性淡季，稼動率下降使得營收及毛利率同步下滑。不過，系統級封裝（SiP）及EMS業務未來幾季將顯著轉強。

日月光投控營運長吳田玉指出，半導體載板及設備等供應鏈供需持續吃緊，打線封裝產能仍供不應求，集團透過長期合約加強客戶關係，集團目前正擴大打線封裝產能，相信明年在產能及零組件、載板配置上將保持競爭力。

日月光投控預期，今年目標封測毛利率達24～26％、EMS營益率達4％，在封測業務規模成長、與矽品合作綜效顯現下，全年營益率可望提升2.5～3個百分點，優於先前預期的1.5～2個百分點。首季資本支出約4.71億美元，今年資本支出規模估增10～15％。

此外，日月光投控6月22日股東常會將全面改選10席董事及3席獨董，集團27日公告被提名人名單，當中未見前矽品董事長林文伯、改為提名矽品營運長張衍鈞，形同林文伯正式裸退。對此，日月光投控表示為世代交替考量。

(時報資訊)