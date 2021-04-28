拜音樂、線上遊戲等產品銷售量大增，造就2020財年獲利大好，並創新紀錄的日本索尼(SONY)，28日最新財測指出，2021年財政年度的營業利益，可能會短少4.3％。

2020年因新冠疫情所致，全球居家時間變多，因為索尼也順勢從消費電子產品，轉入經營娛樂內容與數位訂閱服務等項目。不過，產業分析師卻唱衰，因為索尼重要市場，以美國來說，隨著新冠疫苗接種率日益增加，生活勢必也一天天恢復正常。這也表示，民眾留在戶外時間會更多。

從4月1日開始的2021新財年，索尼財測其未來獲利將減至9300億日圓約85.3億美元，低於市場普遍預估值9764億日圓。不過，2020財年淨利卻達107億美元，年增一倍左右。

藉著旗下殺手級產品PlayStation 5，於2020年11月甫問世就立刻售罄。索尼也因此得到豐厚線上遊戲銷售量與大批使用戶。

為了增強娛樂內容這一塊，索尼也正加強收購與經銷業務。2020年12月，索尼買下AT＆T的動畫事業體Crunchyroll(CR)，所以一下子多了位於200不同國家區域，高達百位萬新訂閱戶。

同時，索尼4月也曾表示，已與迪士尼達成協議，在早已與迪士尼有簽約的網飛(Netflix)後，也要在迪士尼串流服務上播放蜘蛛人等熱銷電影。

2021年第一季，索尼雖大賺665億日圓，幾乎是2020年同期的兩倍，不過還是低於市場普遍預估值761億日圓。

28日索尼股價強勢表態，收漲3.14%在11810日圓價位。

(時報資訊)