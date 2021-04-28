美國「時代」雜誌首次評選出2021年全球100大最具影響力的企業，台積電入選為行業巨頭。

香港經濟日報報導，「時代」雜誌評選的全球100大最具影響力的企業共分為五大類別，包括Pioneers（先驅者）、 Leaders（領導者）、Innovators（創新者）、Titans（巨頭）、Disruptors（顛覆者）。

報導稱，除了台積電入選，同被評為行業巨頭的還有大陸電商集團阿里巴巴、騰訊、日本的軟銀、加密貨幣交易平台Coinbase等企業。「時代」雜誌更形容，騰訊為亞洲最有價值的公司。

「領導者」排名榜中，包括蘋果、Twitter等科技公司入選。另外，華為、滴滴出行、Tesla入選了「顛覆者」（Disruptors）榜單。這個榜單上還有特斯拉、SpaceX、Airbnb。中國無人機龍頭企業大疆、字節跳動旗下的TikTok、比亞迪等入圍「創新者榜單」。

(工商 )