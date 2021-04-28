打房了，房價卻逆勢上漲！今（28）日最新出爐的國泰房地產指數顯示，今年第1季全台預售新屋房價，不論比上季、或去年同期，都同步呈現「雙漲」。

2021年第1季國泰全國房地產指數，今天公布。相較上一季「價漲量縮」，相較去年同季「價漲量穩」。

今天最新出爐的國泰房地產指數，今年第1季全台房價，開價中幅上漲，議價率中幅擴大，成交價小幅上漲。

至於推案金額及戶數維持穩定，銷售率小幅減少，成交戶數中幅減少。

國泰房地產指數指出，國際經濟金融情勢方面，雖然預期全球經濟隨著疫苗接種與各國財政激勵方案而復甦，但在疫苗尚未普及下，各國疫情仍反覆升溫，再加上美中關係緊張，全球經濟前景不確定性仍高。國內經濟金融情勢方面，3 月理事會維持利率不變，預期今年國內經濟將延續去年成長動能及趨勢。

而央行於去年 12 月實施針對性審慎措施後，銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多資金流向房市，並降低金融機構不動產授信風險，續於 3 月提出調整選擇性信用管制措施，針對特定對象調降貸款成數。

從去年底政府各部會陸續提出健全房市措施，除囤房稅議題仍有爭議外，實價登錄 2.0、房地合一稅 2.0 預計 7 月正式實施，各政策對房地產市場長期效應尚未明朗；但觀察第一季市場表現，桃中南高四都已有降溫，預期未來投機炒作情況將有效降低。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，本季成交價，除新北價跌，其餘地區價穩或上漲。

在成交量方面，除台南減少，其餘地區成交量持穩或增加。

從四季移動趨勢來看，本波成交價與前波高峰相比，新北接近波段高點，其餘地區均較前波為高。

但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點。綜合本季房市，相較去年同季，本季成交價上漲、成交量持穩，新北、台南價量背離待觀察，新竹、高雄穩定，台北、桃園、台中市況偏熱。

(工商 )