聯亞（3081）今（28）日法說會公布首季財報，經結算，首季營收6.04億元，較去年同期的4.87億元，年增24％，受惠於營收規模放大，單季毛利率受到台幣升值影響，小幅落後去年第四季的54.56％，僅來到53.74％，但相較於去年同期的46.35％，卻遙遙領先7.39個百分點，累計稅後淨利1.94億元、年增98％，換算EPS2.13元，表現仍算是超出市場預期。

不過，展望第二季，聯亞看法則稍見保守，聯亞財務長楊吉裕指出，受到25G產品IC供料影響，中國5G建設有較年初預期延遲了2~3個月，25G產品出貨高峰恐延後到今年6月，第二季營收應會與首季相當，就連產品組合也會和首季如出一轍，以產品別來看，矽光占比約10％~15％、10G COMPLETE LD占30％~35％、25G COMPLETE LD占5％~15％，PD占20％~25％，3D Sensing占4％~6％。

(工商 )