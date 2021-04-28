「2021台灣跨境電商博覽會」28日在IEAT會議中心正式登場，集結35家國內外電商平台及服務業者，共同展出解決方案與服務，預計兩天展期將突破8,000人次到場，幫助台灣企業搶攻全球跨境電商商機。

2021台灣跨境電商博覽會現場規劃4大展區，包括「電子商務平台」、「專業代運營商」、「周邊服務/數位工具」、「開店平台/自建官網」等，參展廠商涵蓋全台跨境電商生態圈業者，包括亞馬遜全球開店、eBay、阿里巴巴國際站、Newegg（新蛋）、台灣經貿網、蝦皮購物、PChomeSEA，以及國際兩大物流公司UPS、FedEx等。

台北市市長柯文哲表示，在疫情推波助瀾之下，跨境電商逐漸成為台灣外貿新常態，台北市為台灣推動跨境電商的重要基地，目前共有8萬家外貿企業，聚集全台電商產業鏈路，具備完整的外貿能量。

台北市進出口商業同業公會監事會召集人黃教漳則指出，疫情引爆零接觸商機，台灣以實體通路拓銷全球的模式發展超過70年，已孵化出3C、食品加工、汽車零配件、機械、紡織、手工具等具備深厚產品力的企業，台灣中小企業若能提早佈局跨境電商、貨賣全球，將能群策群力成為另一座護國神山。

(工商 )