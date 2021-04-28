花蓮市區停車格納入「智慧停車及導引系統」，縣府在停車格設置偵測器(地磁)，透過偵測回傳網站，方便駕駛人搜尋停車資訊。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

市區約1千1百個路邊收費停車格都設置「地磁」，將停車資訊即時傳入系統，方便民眾查詢。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府在市區停車格建置智慧停車及導引系統，約1100格路邊收費停車格、以及路外公私有停車場資訊，民眾可事先透過線上搜尋花蓮交通e點通網站及LINE-BOT導引系統，人手一機即知旅程目的地周邊剩餘空位車格，減少繞行尋找車位時間，預計於今年6月底放暑假開放系統查詢。

花蓮市區納入路邊收費停車格約1100格，分布在中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、國聯一路、國聯二路、國聯五路、富安路及自由街，停車空間有限，蘇花改通車後，一到假日，尤其連假期間停車位嚴重不足。

縣府建設處長鄧子榆今天表示，縣府「智慧停車及導引系統建置系統」，獲中央補助1500萬元，包含智慧停車及導引系統，今年農曆年前分區施工，規劃在停車格設置偵測器(地磁)，透過偵測回傳網站，同時將約15處市區及吉安鄉週邊路外收費停車場剩餘格位動態資訊，即時串連至導引系統網站，民眾只要持手機皆可透過通訊軟體(LINE)，掌握即時停車資訊，近期也在市區5處路口建置20面停車動態專用電子資訊看板(CMS)，讓交通資訊更清楚。

鄧子榆表示，停車導引功能系統，考量民眾使用習慣，將採用Line BOT配合Line官方帳號，預計6月底可建置完成，未來民眾將可事先透過線上搜尋花蓮交通e點通網站及LINE-BOT導引系統，人手一機即知旅程目的地周邊剩餘空位車格，減少繞行尋找車位時間，能滿足在地需求及觀光發展兩大導向結合的交通需求。

(中時 )