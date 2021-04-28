大陸外交部發言人趙立堅28日主持例行記者會。有記者提問，美國務院官員稱，美國正計畫就世衛組織第二階段新冠病毒溯源調查向世衛組織提交新的建議。知情人士稱，預計美國將在建議中、反駁中國提出病毒可能通過冷凍食品傳播的假設，並敦促公布更多資料和新型冠狀病毒的早期證據。美國還將建議審查武漢病毒實驗室工作人員的醫療記錄，並建議允許國際科學家接觸來自實驗室或患者的2020年前的病毒株。中方對此有何評論？

趙立堅表示，美方應該清楚，新冠病毒「可能」通過冷鏈食品傳人，「極不可能」通過實驗室傳人，這是中國世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告中的明確結論。關於原始資料，中方在聯合研究中向世衛專家逐條展示了特別需要關注的原始資料。外方專家也多次明確表示，專家組獲得了大量資料和資訊，對由於部分資訊涉及個人隱私不能複製和攜帶出境表示充分理解。

趙立堅指出，事實都擺在那，若真如報導所言，那麽美方的所謂建議完全就是無視全球科學家前期研究成果，既不科學，更不嚴肅，是要搞一出預設結局的政治鬧劇。目的無非是繼續爲抹黑打壓中國製造藉口。

趙立堅說，美方反覆拿中國原始資料、實驗室洩露說事，那麽他們自己做的如何呢？外界對美國一些早期病例早於官方報告首例確診病例時間、2019年7月維吉尼亞北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病病例、威斯康辛州暴發大規模「電子煙疾病」等，有很多的疑問，美方能否像自己呼籲的那樣展現開放透明、即早披露相關病例的詳細資料和資訊？外界圍繞迪特里克堡（美國陸軍生化實驗基地）的疑雲重重。美方如果正大光明，爲何不開放迪特里克堡給國際專家參觀、調查或研究？

趙立堅強調，病毒溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作，將溯源問題政治化的行徑，只會嚴重阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力，導致更多的生命損失。我們希望美方也能像中方一樣採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作，不要把科學研究政治化，更不要懷揣陰謀論，否定科學，爲一己之私破壞國際社會團結抗疫的共同事業。

(旺報 )