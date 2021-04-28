女星徐若瑄（Vivian）日前忙拍電影《買一送一》，她為了詮釋「老菸槍」的角色，還為戲抽菸，而隨著電影在昨殺青，徐若瑄今（28日）則曬緊擁老公李雲峰照，並放閃直呼：「我殺青了，每次退下角色，就會好好的把貼心的老婆還給你！」
徐若瑄在電影中飾演替客人安排小姐的旅館副理，她為了更貼近角色，還把頭髮燙捲，不僅如此，她的角色菸不離手，最高紀錄1晚上抽60根菸，隨著電影殺青，徐若瑄稍早則發文曬恩愛：「這段日子，老公心靈太煎熬了，借我曬一下！」
徐若瑄表示，她每進入一個角色的靈魂出竅都非正常狀態「有電影紅衣小女孩《人面魚》裡不人不鬼的黃雅惠（本人情緒起伏不定）、電影《寒蟬》裡冷酷霸道的方律師（本人不苟言笑、眼神犀利、態度冷淡）、《誰在你身邊》裡的（oh sorry這部還不能說）、電影《孤味》裡的完美主義醫生，及剛殺青這部電影裡瀟灑、漂泊、煙酒不離手的樂樂姊」，徐若瑄也透露，最討厭煙味的李雲峰，因此忍受她一個月的煙味。
隨著電影殺青，徐若瑄最先感謝的就是老公的支持和體諒「謝謝你對我工作專業上的尊重、信任，給我最大的肯定和支持」，徐若瑄表示，做喜歡的表演工作是她快樂的來源「我殺青了，每次退下角色，就會好好的把貼心的老婆還給你！」徐若瑄最後並表示，身為李太太的她就要回家了。
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(中時新聞網)
#徐若瑄
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