蔣淯安（左）、陳將双（右）暌違6年再度合照。（陳筱琳攝）

109學年第5屆全國國小籃球聯賽（EBL）將於5月9日到16日在8個場館分頭開打，本屆男、女加起來共100隊、1700位球員參與，今天舉辦賽前記者會，SBL台啤隊後衛蔣淯安、畢業自金華國中的旅美好手羅世恩、109學年UBA公開男一級冠軍政治大學教練陳子威、球員代表游艾喆，以及109學年HBL亞軍南山高中教練許時清與後衛陳力生、季軍光復高中教練陳定節、球員陳將双和莊朝勝分享經驗。

今年8月就要過30歲生日的蔣淯安，回憶國小賽事笑說，自己在台中市神岡區岸裡國小小學五年級時，第一次參加全國籃球賽事，當時和台北市北投國小對抗，徹底體驗了震撼教育，後來成為職業球員後，有次受台體大同學邱筠庭邀請，到其任教的台中大智國小交流，和當時還是國小生的陳將双合照，對那時身高已經有174公分的陳將双印象深刻，「看到一個國小生經然身高和我差不多，讓我好羨慕！」

蔣淯安並說，儘管小時候身材並不特別出眾，但是就很愛打籃球，「我從小就愛打籃球，以前下午4點放學後，都會買個麵包後就去打球。」

小安也認為，現在小朋友打球環境很幸福，穿知名品牌球鞋，「我小時候球衣都是棉質的，球鞋就是去鞋店買雜牌球鞋，還特地挑底比較厚的，想讓自己看起來比較高。」

陳將双也記得6年前和偶像合照的往事，今天兩人再度合影，陳將双笑說會害羞，不太敢跟偶像主動打招呼，而國中畢業就赴美的陳將双，去年因為新冠肺炎疫情返台、加入光復高中，結束HBL 109學年賽季後，計畫還是再旅美，今晚要和他金華國中學長林庭謙待過的哈格瑞夫軍事學校（Hargrave Military Academy）最終確認。

本屆賽事上屆冠軍新北五股國小未晉級，今年無緣挑戰2連霸，女生組已經連續在第3、4兩屆封后的台北市南港國小，要尋求3連霸，也希望把從前兩屆開始累積的跨屆14連勝持續下去，比賽場地台北市立體育館4樓、台北市吳興國小、三興國小、南港國小、北投國小、永吉國中、大同運動中心及新北市板橋體育館，開放球迷進場，但採實名制、必須全程配戴口罩，進場時量體溫、消毒，賽事全程禁止飲食，僅能喝水。

(中時 )