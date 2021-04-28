「送房」、「等房」成為高房價、少子化下，國人取得不動產的新常態，根據內政部統計顯示，今年首季贈與移轉移轉1.38萬棟、年增4.4%，為六年新高；繼承移轉1.44萬棟，年減0.7%，為歷年同期次高。

內政部統計顯示，今年第一季六都不動產贈與均較去年同期增加，其中又以台中成長13.8%、桃園成長10.2%較高；繼承移轉各都會區變動差異不大，其中以新北、台中分別增加2.6%、2.1%較明顯。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，即使房地合一稅上路會大幅增加出售受贈不動產的所得稅負，不過仍有不少夫妻為了財務規畫進行夫妻間贈與。

贈與房屋及土地的價值認定依據房屋評定現值及公告土地現值，未來出售有取得成本過低的問題，不過將來有計畫脫手，還有其他節稅考量，如土地增值稅在自用住宅用地可用「一生一次」10%的優惠稅率，夫妻一方若已使用，可將不動產贈與配偶，之後出售便可節稅，近幾年台中、桃園交易量大，有節稅需求的量體也大增。

至於繼承移轉，隨著人口老化，以及經濟高度成長時代的戰後嬰兒潮時代長者凋零，不動產繼承規模逐年增加。郎美囡表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價金額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，不動產繼承移轉仍為顯學。

(工商 )