資誠（PwC）會計師事務所近日偕同PwC印尼聯盟所之稅務專家共同舉辦「新冠時代 印尼經商策略新思維-最新法規解析」研討會，解析台商投資印尼法令更新議題與應對方式，台商有望適用印尼最新外資法規，投資限制有所放寬。

印尼天然資源豐富且勞力充足，龐大的內需市場及消費力成為東南亞第一大市場，是受到全球矚目的潛力國家。為刺激經濟復甦，促進國內外投資並創造大量就業機會，印尼政府去年一併修改公司法、稅法、投資法及勞動法等各項綜合法案。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務會計師蔡亦臺指出，去年台灣為印尼第9大外資來源國，印尼龐大的內需市場及消費力將成為東南亞第一大市場，印尼綜合法案對於外資投資的影響重點包括低風險產業採登記制、放寬外資限制產業至46項營業活動、外資新創企業最低資本額可降低、調降資遣費部分退職金給付。

資誠國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，隨著中美貿易戰火蔓延之際又爆發新冠疫情，持續衝擊國際政經情勢，再度增加企業對於分散生產基地與移轉供應鏈的需求。

根據PwC調查報告，未來一年，除了台灣外，對企業整體成長最重要的國家中，印尼市場的重要性達14％，東協國家中排名第二，顯示印尼市場對台灣企業領袖日漸重要，未來企業的製造地點會從集中化走向分散化，更貼近目標市場，以因應國際地緣政治情勢的快速變化。

駐台北印尼經濟貿易代表章溥帝致詞時表示，為歡迎外國直接投資，印尼政府放寬更多的外資投資限制，預期未來印尼市場崛起，加速台灣、印尼雙邊貿易與投資的緊密關係，將為台商帶來更多的合作商機。

(工商 )