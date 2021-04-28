台中市府推動美樂地計畫民眾滿意度近9成，市長盧秀燕28日表示，民眾爭取改善公園，很多議員都在等著排隊。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團28日要求市長盧秀燕提出公園長期發展策略地圖，打造多元、有趣、好玩美樂地計畫。（盧金足攝）

台中市府推動美樂地計畫，打造共融公園與陽光公廁，新闢及改善109座共融公園及290處附設兒童遊戲場，預計今年底前再改善66座與新闢3座共融公園，民眾滿意度近9成，市長盧秀燕28日表示，美樂地汰換罐頭遊具，民眾爭取改善住家旁公園，很多議員都在等著排隊。

市議員陳淑華表示，公園規畫設計應因地制宜，按照每一個公園特色及居民需求，擴大公民參與，納入使用者意見，不能想到那裡做到那，應做整體的規畫，不是花大錢，未落實友善共融精神，否則就成另一種罐頭公園。

議員依台中遊戲場許願池公民團體評比，前5名最廢公園有4座都在西屯區，其中還有美樂地計畫，市府規畫設計時溝通不足，未來應加強與在地居民、公民團體、地方代表的全盤性溝通，納入使用者經驗。

市議員邱素貞支持「美樂地」計畫，改善老舊公園，打造優質友善的公園設施，她說，共融公園各項遊具吸引小朋友，但長輩體健設施也不要減少。

國民黨團執行長吳瓊華強調，美樂地計畫完成及改善109座共融公園及完成290處公園附設兒童遊戲場的合格備查，比率52％，在6都中排名第3予以肯定。

中央公園占地67公頃，該設計已是10年前觀念，市議員張廖乃綸希望市府了解市民需求，邀請專家學者、景觀顧問與相關NGO團體參與審查，兼顧樂齡、兒童不同年齡族群使用需求。

對此，建設局長陳大田表示，持續增設各區特色公園，讓共融遊具優化再升級，也在綠園道納入美樂地精神，推動「綠空廊道」與「台中之心」計畫，增加市民休憩空間。

(中時 )