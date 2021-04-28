中廣董事長趙少康今天應邀到國民黨中常會專題演講，一開始即表明「不參選黨主席」，但未放棄競逐2024總統大位，趙主動建議屆時黨內應採美式初選，他也強調「人」與「政策」都對才能促成國民黨選贏，其中對外關係要維持「中美等距」，過去國民黨有駐美代表，為何現在沒有？為何未在北京設辦事處？

趙少康今天以「和平、奮鬥、救台灣」為題向國民黨中常會報告，他為國民黨把脈並提出解方，認為「對的人」和「好的政策」才能促成國民黨選贏，應從政策、團隊、制度來改革。

趙少康說，政策方面，要證明國民黨執政後能為人民帶來什麼好處，首先要訴求兩岸和平，年輕人不必送死；經濟繁榮，以世界為市場；社會正義，保護弱勢者；永續發展，環境權要超過一切；照顧青年，讓青年買得起房子，養得起小孩；改革教育，加重技職教育；尊重文化、振興文創、重視表演藝術。

趙少康強調，對外關係要維持「中美等距」，如今蔡英文總統完全抱美國大腿，美國在台協會（AIT）官員來看他時說，美國不支持民進黨，希望國民黨能發揮制衡力量，他質問，國民黨以前有駐美代表，為何現在沒有？為何不在北京設辦事處？

趙少康認為，和平是國家領導人最大使命，也是對人民最重要的承諾，並擔憂民進黨繼續搞下去會帶來戰爭，只有國民黨執政才能帶來和平。

談到團隊，趙少康說，國民黨內要角要分工合作、各司其職，「我有一個想努力的夢，未來希望江啟臣、費鴻泰、韓國瑜、朱立倫一起站出來，讓民眾看到影子內閣團隊，對外產生號召力」。

趙少康認為，黨內制度應朝內造、柔性、扁平化前進，若執政，總統可以兼任黨主席，但在野的話，主席最好是專職，同時減低中常委人數至15加減2席，每位立委貢獻一名黨工到黨中央服務，從研究所與大學各海選200人進行培育，之後給予參選機會。

至今未放棄參選2024總統的趙少康，也針對黨內總統初選提出見解，他主張，黨員投票與民調各半，採美式初選，到各地做民調，既可引發媒體關注，也能達到選舉造勢宣傳，另過去國民黨號稱有200萬名黨員，現在只剩下30幾萬，應盡速找回失聯黨員。

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(中時 )