致伸(4915)今舉行法說會，財務長蕭英怡表示，今年毛利率和獲利相對樂觀，各產品線仍以PC相關產品動能最為強勁。致伸近年事業體擴大至車用、IOT、智慧家庭及安控、雲端等，產品也從去年開始放量出貨，今年新事業營收比重有望從個位數攀升至1成以上，現在是訂單能見度都很好，致伸的生產基地包括昆山廠、東莞廠、重慶廠及泰國等，而子公司迪芬尼(Tymphany)捷克也有工廠。

致伸近年利用聲學、光學/視覺及人機介面等三大立基點，布局非手機市場的新事業，包括車用、IOT、智慧家庭等，其中，車用領域打入電動車龍頭特斯拉供應鏈，供應汽車ADAS(先進駕駛輔助系統)感測相機模組，今年也切入汽車內手機無限充電領域。車用領域除美系電動車大廠為主要客戶外，近期也接獲中國車廠訂單，並小量出貨。

其他產品方面，致伸看好無線充電、車隊管理、警察執法用相機模組等智慧物聯網，以及智慧門鎖與門鈴等智慧家庭產品布局。在系統和安控方面，致伸今年也接獲歐洲大品牌客戶訂單，預估在下半年出貨。

對於新台幣匯價近期再升破28元，重現「27」字頭，蕭英怡表示，今年是賣方市場，在匯率變動和出貨價格的調整上，會以預算和去年何者毛利率為高作取捨，由於供應鏈今年都供不應求，公司不會犧牲利潤將就市場。致伸是有製造能力和價格競爭力的廠商，合理反應成本是應該的。

致伸泰國廠預計將在4Q啟動，初期以生產mouse和speaker為主，未來不排除持續擴廠，中長期的營收占比在25~30%。

(時報資訊)