台郡(6269)經過兩年多的準備，今年正式切入智慧型手機LCP天線市場，預計6月開始小量產，由於台郡為美系客戶新款手機LCP天線主力供應商，台郡財務長熊雅士表示，今年天線產品佔比可望達25%以上，成為驅動今年營收及獲利成長主要動能，預期今年營收可望有兩位數成長。

台郡今天下午舉行法說會，台郡經過數年的研發佈局，在2020年下半年開始量產穿戴式產品LCP天線，今年更在和發新廠量產挹注下，大舉投入新手機LCP天線產品線，熊雅士在今天法說會上也證實新機LCP天線產品線將較往年提早1到2星期量產。

熊雅士表示，台郡以去年優異的LCP天線高品質量產實績經驗成功贏得客戶信任，我們預計今年將會取得主力客戶新款手機LCP天線主要供應商，相較於MPI天線為6到8層產品，LCP天線層數高於8層以上，屬高難度高層板數設計，層數愈多在壓合及電鍍等技術，以及LCP材料的處理難度更高，由於公司是手機LCP天線新進者，今年新機較往年提前1到2個星期量產，預計6月開始小量生產，加上平板及NB也會有新機上市，提早準備對公司也是好事。

隨著手機LCP天線即將進入量產，不僅驅動台郡營收成長，亦可望拉升毛利率，熊雅士表示，由於LCP天線屬新材料、新技術，有供應鏈限制，加上高層板數，無論價格或毛利率都優於MPI及PI天線，而天線為毛利率較佳的產品線，隨著天線產品線佔比攀升，對毛利率將有正面助益。

去年天線產品台郡營收比重近20%，今年在主力客戶新手機挹注下，台郡預估，今年天線產品佔比可望達25%以上。

除了主力客戶手機LCP天線即將進入量產，台郡亦與其他品牌手機廠小量產MPI及LCP天線，不過目前佔比還很少，對於下一世代超過37GHz、甚至70GHz新傳輸需求，台郡也沒有缺席，與幾個客戶共同開發中，希望能找尋多元化客戶的機會。

熊雅士表示，手機LCP天線為今年營收及獲利驅動力，公司有信心此產品線可望讓今年的台郡超越去年。

(時報資訊)