聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，聯發科首季每股大賺16.21元，創下歷史新高，關鍵就是6奈米AP晶片沒有遇上缺貨的問題，且WiFi 6、IOT、消費電子都同步增加，聯發科最新也將營收分為四大產品類別，看好四大產品類別觸及的市場機會在今年總計約為美金700億元，且第二季四大產品類別的營收皆將持續成長，預估第二季營收季增10到18%，持續挑戰歷史新高。

蔡力行表示，聯發科第一季表現十分強勁，第一季營收達到1080億元，相較去年成長77.5%，主要因較佳的產品組合、健康的市場需求，以及有利的匯率，第一季毛利率因較佳的產品組合，達到第一季目標範圍的上緣。首季業績亮麗主要關鍵就是6奈米AP晶片沒有遇上缺貨的問題，其他WiFi 6、IOT、消費電子都同步增加。

聯發科最新將營收分為四大產品類別，即Mobile Phone、IoT(Computing and ASIC)、Smart Home以及Power IC，相信藉由更新營收類別，能更清楚說明聯發科多元產品組合在個別市場的成長策略，這四大產品類別觸及的市場機會在今年總計約為美金700億元，其中Mobile Phone約290億美元，IoT(Computing and ASIC)約285億美元，是Mobil Phone以外另一個具規模的市場；Smart Home與Power IC市場約各有55億美元及70億美元。

展望第二季，蔡力行表示，聯發科接續強勁的第一季，預期第二季四大產品類別的營收皆將持續成長，主要來自5G智慧型手機的成長動能。

以美金對台幣匯率1比28.2計算，第二季營收預估在1188億~1275億元之間，與前一季相比，成長10到18%，與去年同期相比，成長76%到89%，營業毛利率預估為45%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為23%±2%。

(時報資訊)