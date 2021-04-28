開發金(2883)承諾2045年全資產組合(Total Portfolio)淨零碳排，透過金融業的投融資行為擴大影響力。開發金控集團現階段的綠色產業投資餘額約達1100億元，其中中國人壽響應政府綠色金融行動方案2.0促進綠色金融商品發展之政策，投資台積電(2330)及沃旭能源所發行之綠色債券，支持潔淨能源發展，投資金額達新臺幣15億元。

在綠色金融商品方面，包括綠色授信、綠色債券、綠色籌資超逾600億元，並配合政府推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型。落實能源自主及促進新興綠能產業發展，期以產業需求帶動研發能量，以研發能量驅動產業發展，打造綠能創新產業生態系，研發下一代新興綠能產業技術，藉由推展太陽光電、風力發電、智慧電表等綠能產業，帶動綠能科技、產業發展，並創造綠色就業。凱基銀行並積極投入再生能源發電(如太陽能發電與離岸風力發電)相關計畫之融資，2020年參與8件專案融資計畫預計每年減碳效益達1497萬噸。

開發金控表示，將目標訂定在2045年是對世界永續與減緩氣候變遷積極承擔的展現，也是開發金控成立以來不變的核心價值。自1959年開發工業銀行設立以來，開發金控參與了臺灣所有的經濟產業發展，以金融投資的影響力引導產業的轉型，在全世界與臺灣多以2050年作為淨零碳排的目標年進行永續轉型的當下，開發金控宣示會比所有人更積極地投入協助世界達到永續轉型，設定最為積極的目標，成為第一家達成2045年全資產組合淨零碳排的金控。開發金目前年碳排放量為一萬六千噸，但在所有投融資部位的碳排放量為數百萬噸。如果只關注自身的淨零碳排，對世界達成永續目標的影響有限，因此將透過投融資行為擴大影響力。

去年，開發金控藉由氣候韌性金融產學大聯盟與臺灣大學團隊建立密切合作，導入國際標準之評估方法，以科學為基礎評估所有部位會受到的氣候實體與轉型風險。為達成2045年全資產組合淨零碳排，開發金控提出五大具體策略：

1.自願遵循聯合國環保署金融倡議淨零銀行聯盟與淨零資產管理者倡議中之規定，在18個月內提出完整達成2045年淨零的低碳轉型路徑。

2.制定議合目標，每年針對特定對象進行議合，設定議合達成目標與覆蓋率，積極引導客戶往永續與淨零的方向邁進，並提供永續連結相關金融服務提升臺灣整體永續競爭力。

3.制定產業目標，在了解產業的碳排放量與環境影響後，開發金控將以永續未來為前提，設定產業之投融資策略以及碳強度的目標。

4.制定投資組合目標，開發金控未來的所有投資組合與巴黎協定保持一致的投資組合，並最大程度地實現投資對永續發展目標的貢獻。

5.制定轉型目標，開發金控將於2030年達成自身營運淨零碳排，並在業務上大幅提升綠色授信、綠色投資之比例，積極投入永續連結貸款(Sustainability-linked loan, SLL)之發展。

(時報資訊)