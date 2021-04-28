創世基金會與百年古廟士林神農宮合作，發起「千盞祈福燈 牽手來點燈」活動，鼓勵民眾為平日辛苦照護家人的母親，點一盞平安燈，同時也照亮植物人家庭。

藝人陳明真女士及醫學博士劉吉豐今天現身士林神農宮力挺公益，號召10多位親友，共認15盞燈，劉吉豐及神農宮董事長何逸松現場也加碼，各樂捐5萬元支持長年服務，也呼籲各界踴躍為母親點燈，並將福澤分享植物人。

何逸松表示，照顧一位植物人，就是幫助他背後的家庭，減輕家屬負擔，希望大家共襄善舉協助服務；陳明真女士說，點燈不僅可以獲得心靈安定，還可以幫助弱勢，大家可以多多分享自己小小力量，持續來幫助植物人；劉吉豐先生也說，疫情期間無法出國，省下來的機票，也可以用來解救全台近800個植物人家庭，讓社會更祥和。

疫情未緩，社會氛圍仍是惴惴不安，清寒植物人家庭更是辛苦，創世堅守崗位照顧植物人，秉持照顧一個植物人等於照顧一個家庭的理念，需要社會大眾細水長流持續支持，邀您一起點亮明燈祈福安康，照亮植物人，詳情請洽愛心專線(02)2835-7700分機112溫柔小組。

(中時 )