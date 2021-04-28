為呼應國際丹寧日，桃園市平鎮警分局28日便服同仁特別穿著丹寧牛仔褲上班，以行動挺性平，並呼籲社會共同關注性別平權議題，期盼社會都能增進對此議題的認識，攜手破除性侵迷思。
國際丹寧日由來與一起性侵案有關，1992年的義大利，一位18歲女孩參加駕訓班，在第一堂課就被45歲的教練載到荒郊野外，拖出車外性侵。當時的最高法院竟裁定，那天女孩穿著緊身牛仔褲，他人不可能脫下，所以這是共識的性行為，判決一出，引起社會大眾強烈反彈。
平鎮警分局分局長李建民表示，分局同仁為呼應國際單寧日，28日特別鼓勵便服同仁穿著牛仔褲，以行動挺性別平等，並宣導員警能持續提升性平觀念，以正確態度處理各類性別暴力案件，也希望能透過此活動，讓社會大眾都能提升對女性身體自主權的重視，攜手破除性侵迷思。
★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。