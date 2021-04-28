為呼應國際丹寧日，桃園市平鎮警分局28日便服同仁特別穿著丹寧牛仔褲上班，以行動挺性平，並呼籲社會共同關注性別平權議題，期盼社會都能增進對此議題的認識，攜手破除性侵迷思。

國際丹寧日由來與一起性侵案有關，1992年的義大利，一位18歲女孩參加駕訓班，在第一堂課就被45歲的教練載到荒郊野外，拖出車外性侵。當時的最高法院竟裁定，那天女孩穿著緊身牛仔褲，他人不可能脫下，所以這是共識的性行為，判決一出，引起社會大眾強烈反彈。

平鎮警分局分局長李建民表示，分局同仁為呼應國際單寧日，28日特別鼓勵便服同仁穿著牛仔褲，以行動挺性別平等，並宣導員警能持續提升性平觀念，以正確態度處理各類性別暴力案件，也希望能透過此活動，讓社會大眾都能提升對女性身體自主權的重視，攜手破除性侵迷思。

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(中時 )