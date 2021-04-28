看準大台中消費潛力，車商斥資3億元在南屯區打造五權旗艦展示暨服務中心，28日舉行開幕儀式，副市長令狐榮達代表市府出席剪綵表示，業者看好台中的經濟成長力度及消費力道加碼投資，號召國內外產業布局台中。

令狐榮達表示，Volkswagen太古福斯集團繼西屯、潭子、南區設置展示中心後，持續打造第4座旗艦級展示暨服務中心，導入人性化、數位化及科技化元素，提供台中消費者優質賞車體驗。

車商針對電動車議題與市府進行交流，台中建置電動汽車充電站數量全國第一，更擁有電動車相關產業群聚優勢，具極佳發展條件，歡迎福斯集團未來針對台中能有更多合作布局。

經發局表示，企業看好台中投資環境持續加碼，全球知名量販店COSTCO南屯店營業業績居冠全球，而北屯店也於去年盛大開幕；全台擁有7間分店的環球購物中心，也宣布進駐北屯開設台中店，打造休閒餐飲兼具的複合式購物中心，屆時將與鄰近洲際棒球場、台中巨蛋型塑為休閒娛樂新商圈。

市府統計，去年第4季經濟指標數據，台中市「營利事業銷售額成長率」、「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」四項指標為六都第一，營利事業銷售額為1兆6258億5867萬元，相較於2019年同期成長率10.08％，營利事業銷售額成長，展現城市強大消費動能，企業投資人持續看好台中未來發展。

(中時 )