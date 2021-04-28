復古台味吃的不只是美味，更是一份回憶，天成飯店集團旗下「花比麵包坊」5月1日起推出限量供應的全新商品「台丸手撕包」，共有四款甜鹹台式口味，5月1日至5月31日凡購買「台丸手撕包」系列商品，單筆消費滿300元即贈送50元麵包抵用券乙張。

「台丸手撕包」發想源自於主廚的童年回憶簡單雋永手撕麵包，標榜嚴選優質食材搭配職人技藝，以純鮮奶取帶水製成鬆軟香甜的麵包，或以醇濃黑炭可可粉製成可可麵包。不論是滿滿鹹香海味「明太子鮪魚」、樸實飽足好風味「鮪魚肉鬆」，還是清爽酸甜食感「檸檬卡士達」、濃郁甜蜜香氣「巧克豆豆」，完美演繹台式麵包之魂，傳統風味升級再現。

花比麵包坊「台丸手撕包」強調美味與食感並存。主廚選用粉質延展性佳的高筋麵粉、進口上白糖、砂糖、蛋，並以濃醇鮮奶取帶水拌入，麵糰經過攪拌、整型、靜置及發酵，更顯柔軟，一個個純香牛奶小麵糰擺置盤中排列整齊，進爐烘烤時小麵糰膨脹並黏在一起，出爐後輕輕一撕，質地蓬鬆柔軟的麵包順著格線分開，絲絲分明，邊撕邊吃可均勻地品嘗每一口的美味，還可幸福與親友分享。

「明太子鮪魚」將鮮香爽口的鮪魚製成內餡，擠上與紅椒粉融合的特製明太子醬，再綴以薄切柴魚片，鹹香海味縈繞在口中。「鮪魚肉鬆」麵包店永遠的台式經典-肉鬆麵包，鋪滿經過炒製且細緻又香酥的海苔肉鬆，在麵糰內藏著的滿滿鮪魚餡料更為另一驚喜，入口即嚐升級版的純樸好滋味。

「檸檬卡士達」微脆甜香墨西哥外皮與檸檬糖霜，內裡填入純天然檸檬汁製成的酸甜檸檬餡，展現美妙的酸甜平衡，每口都能感受清新酸甜的幸福滋味。「巧克豆豆」則是選用醇濃黑炭可可粉製成可可麵包體，包裹甜蜜絲滑的巧克力奶油餡，佐線條狀白巧克力與法芙娜巧克力碎，增添口感層次，瞬間滿足甜食魂。鹹甜多元的口味選擇，滿足不同味蕾的渴望。兒時記憶中的古早味，復刻童年回憶，成為早餐、午茶、宵夜的最佳良伴。

(工商 )